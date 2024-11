COR.SPORT, De Gea: resterà in viola fino al 2026

FirenzeViola.it

Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione della Fiorentina è sicuramente David De Gea. Il portiere spagnolo sta dimostrando, a suon di grandi parate, di essere ancora l'estremo difensore ammirato negli anni di Manchester. Numeri alla mano il madrileno è uno dei migliori portieri in Italia. Sono infatti 1,8 i gol evitati dai viola grazie alle sue parate, meglio solamente Milinkovic-Savic, Okoye e Suzuki, ed è dell'80,6% la percentuale di parate rispetto ai tiri nello specchio concessi dalla Fiorentina. Oltre alle fredde statistiche l'ex Manchester United, con il suo carisma, è un leader dello spogliatoio viola. Una cosa che non si può calcolare, così come non si può calcolare la serata da supereroe contro il Milan con due rigori parati, prima a Theo Hernandez e poi a Abraham.

Oltre la Manica ancora non hanno digerito la sua partenza. Tanti tifosi infatti rimpiangono la scelta di non puntare più su di lui fatta nell'estate del 2023 da Erik Ten Hag. De Gea però a Firenze ha trovato una nuova casa, una casa che potrebbe ospitarlo fino al 2026. Il suo contratto con i viola infatti scade a giugno ma non ci dovrebbero essere problemi ad esercitare l'opzione di rinnovo di un ulteriore anno. Un prolungamento che, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, farebbe felice tutti, lui per primo visto che il suo stipendio raddoppierebbe arrivando a circa 2,4 milioni.