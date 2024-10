COR.FIO., La squadra dei rilanciati. Da Bove a Kean

FirenzeViola.it

"Per me è stata una sfida sono stato sottovalutato e questa oggi è la mia forza". Il Corriere Fiorentino oggi in edicola usa le parole di Moise Kean nel post gara di Fiorentina-Roma per aprire le sue pagine dedicate ai temi di casa viola. Sì perché le dichiarazioni dell'ex Juventus sono il manifesto di questa squadra, una squadra che ha voglia di rivincita e di riscatto. Nonostante la Fiorentina venga da tre stagioni di buon calcio e da tre finali, di cui due europee, in due anni, ci sono delle similitudini con la stagione 2012, quando invece la squadra viola era dovuta ripartire dalle macerie. Il filo conduttore, a dodici anni di distanza, è il Direttore Sportivo Daniele Pradè che, come nell'estate del 2012, anche in questa sessione di mercato è andato ad acquistare calciatori in cerca di riscatto e un giovane allenatore in rampa di lancio.

In tanti avevano storto il naso per l'arrivo di alcuni "scarti" di altre squadre come Kean, Adli, Cataldi o Bove. Invece ad oggi la Fiorentina ha vinto le sue scommesse. Addirittura Adli e Bove oltre ad aver vinto, hanno anche segnato alle loro rispettive ex squadre. Adesso l'attesa è tutta per l'arrivo della Juventus e chissà che un dispiacere da ex non lo dia anche Moise Kean.