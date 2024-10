COR.FIO., Il clima resta freddo: serve una scintilla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"La serata perfetta, la prima da quando è arrivato sulla panchina della Fiorentina. I viola di Palladino sono usciti imbattuti dalle ultime tre sfide, le vittorie su Lazio e Saints oltre al pari di Empoli, ma stavolta il tecnico chiede loro qualcosa di più: una prestazione convincente come ancora non se ne sono viste", così il Corriere Fiorentino sul match di questa sera tra viola e Milan, con Palladino e i suoi che dovranno scaldare un clima che - nonostante la vittoria di Conference - resta piuttosto freddo, sia per una classifica poco esaltante, che per un gioco che, come detto, il gruppo non sembra ancora aver asimilato.