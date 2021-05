COR.FIO., Commisso, oggi è il giorno delle risposte

Anche nelle pagine sportive de Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si parla, ovviamente, di Rocco Commisso e dei concetti che il presidente viola esprimerà nella conferenza stampa in programma oggi: secondo diversi sussurri, ieri sarebbe arrivata la firma sul prolungamento fino al giugno 2022 del ds Pradè e al suo fianco, oltre a Barone, dovrebbe essere inserita una nuova figura (che avrà soprattutto un compito di scouting): il candidato forte è Roberto Goretti, ex ds del Perugia, mentre l’alternativa è Pietro Accardi (Empoli). La notizia più attesa però, è quella legata al prossimo allenatore, col nome di Gattuso sempre in primissimo piano. Il tecnico del Napoli (che ha già avuto un contatto con Commisso) ha ricevuto garanzie tecniche sulla volontà di accontentarlo mentre l’accordo economico (un biennale da circa 2 milioni netti a stagione) non è mai stato un problema. Sono altri, gli ostacoli. Il fatto che Ringhio voglia prima di tutto concentrarsi sul finale di stagione e un effetto domino che dopo l’annuncio di Mourinho alla Roma deve ancora entrare in moto e che potrebbe coinvolgere diverse panchine.

Leggi anche: IL MOMENTO DEGLI ANNUNCI: PRADÈ IL PRIMO? POI...