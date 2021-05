IL MOMENTO DEGLI ANNUNCI: PRADÈ IL PRIMO? POI...

Il presidente Rocco Commisso domani tornerà a parlare alla stampa e probabilmente farà i primi annunci sul futuro. Partendo dall'organizzazione societaria. I discorsi erano già avviati ma prima della salvezza matematica il tycoon non ha voluto distrarre la squadra dall'obiettivo, come aveva chiesto di fare anche agli stessi giocatori che, effettivamente, sono entrati nel giusto clima (i sorrisi e la serenità ritrovata di Milenkovic sono un esempio lampante), anche se il risultato è arrivato solo a due giornate dal termine.

Da oggi dunque spazio al futuro e da quanto appreso da Firenzeviola.it in giornata potrebbe arrivare il rinnovo di Daniele Pradè e la conferenza di domani potrebbe dunque vertere proprio (o anche) sulla conferma del dirigente romano. Il ds è infatti in scadenza (visti i due contratti sempre di un anno) ma ha continuato a lavorare per il futuro della società senza interruzione. Al netto degli errori commessi il presidente evidentemente riconosce a Daniele Pradè la grande esperienza e il contributo dato ad una proprietà straniera che ha mosso in fondo i suoi primi passi nel calcio italiano trovandosi a fare i conti con la pandemia che ha reso tutto più difficile.

Pradè e Barone sceglieranno poi un collaboratore che aiuti la coppia dirigenziale sul mercato e in particolare nello scouting, con in pole il nome di Roberto Goretti, che dal Perugia ha mandato tanti giocatori in Nazionale e completa dunque le conoscenze degli altri. Per l'allenatore c'è ancora qualche divergenza di veduta ma la strada è già presa e c'è solo da arrivare alla firma alla fine della stagione e degli impegni rispettivi. Inoltre ci sono tanti altri contratti in scadenza (visto che la proprietà li fa annuali) tra cui quello di Antognoni e chissà che Commisso non chiarirca domani anche queste posizioni.