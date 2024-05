COR.FIO., Commisso a cena con Ceferin. Tifosi tra voli e scali

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche il Corriere Fiorentino prende in consegna la vigilia della finale di Conference Legue che interesserà la Fiorentina. Oggi, direttamente da New York (con lui ci saranno anche i suoi familiari di Marina di Gioiosa Ionica) sbarcherà ad Atene il presidente Rocco Commisso, per partecipare alla cena di gala organizzata dall’Uefa, alla presenza di grandi calciatori, dirigenti avversari e del presidente Uefa Ceferin.

Intanto, già oggi sono attesi i primi tifosi. Tra voli charter partiranno da Verona, Bergamo, Roma e Forlì, ma c’è anche chi si è organizzato per fare scalo a Tirana, in Albania, per poi continuare con 8 ore di pullman fino ad Atene. Da un punto di vista dell’ordine pubblico saranno giorni delicati. Migliaia di agenti presidieranno il centro e lo stadio sarà zona off limits per chi è senza biglietto. In piaza Kotzia sarà organizzato il Fan Festival per intrattenere i tifosi, il punto di ritrovo viola invece è fissato a Oaka, nel nord della città, accanto allo stadio Olimpico.