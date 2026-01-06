Gud-Fagioli rigenerati, Nazione: "Possono avere forti ripercussioni"

vedi letture

La Nazione propone un focus su due giocatori considerati i pilastri del rilancio: Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli. Due pedine che se qualche settimana fa avevano fatto arrivare tutto e tutti sull’orlo di una crisi di nervi, oggi al contrario, da un paio di partite, forse tre, sono state capaci di una metamorfosi che può avere ripercussioni pesantissime sul futuro della Fiorentina. Magari, fra qualche tempo, sarà curioso capire quale sia stata la scintilla che ha trasformato l’atteggiamento e personalità di Gud e Fagioli.