De Gea resta a Firenze, il CorFio: "Solo squadre che fanno la Champions possono tentarlo"

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La Fiorentina in estate sarà rivoluzionata, ma David De Gea, secondo il Corriere Fiorentino, è uno dei pochi quasi sicuri di rimanere. Almeno l’idea è quella: se David non sarà tentato da qualche club che giocherà la Champions, magari in Inghilterra, onorerà il suo contratto (ancora due anni). Un bel punto di partenza. Da quando è stato promosso capitano, la squadra ha cambiato passo e non è stata una semplice coincidenza. Anche il suo rendimento, al di là delle ormai conclamate lacune nelle uscite, è tornato di alto livello.