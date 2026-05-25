Pongracic e Mandragora, futuro in bilico. Il CorFio: "Gud tra i primi a lasciare Firenze"

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Dopo un mercato estivo molto dispendioso, la Fiorentina si trova ora nella necessità di riequilibrare i conti: Fabio Paratici dovrà lavorare soprattutto sulle cessioni per colmare un passivo di circa 60 milioni di euro. Una rivoluzione totale appare improbabile, ma fatta eccezione per alcuni giocatori considerati intoccabili, De Gea, Fagioli e Ndour, praticamente tutti gli altri possono partire. Tra i nomi in bilico ci sono Pongracic e Mandragora, la cui permanenza non è affatto certa. Dodò, invece, è finito nel mirino della Roma, mentre Fortini e Comuzzo hanno attirato l’interesse di Bournemouth e Como. Rugani farà ritorno alla Juventus e, per i centrocampisti Brescianini e Fabbian, prende quota l’ipotesi del prestito.

Situazione delicata anche per Gudmundsson, contestato venerdì sera al momento della sostituzione. Sarà il mercato a stabilire la sua valutazione, ma tutto lascia pensare che sarà tra i primi a lasciare Firenze. Nonostante sia stato il miglior marcatore stagionale della Fiorentina, il suo rendimento è apparso lontano da quello mostrato ai tempi del Genoa. A sua discolpa c’è il fatto di essere stato impiegato raramente nel suo ruolo naturale. Lo riporta il Corriere Fiorentino.