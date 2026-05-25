Capitolo prestiti, Paratici chiede uno sconto per Solomon: Harrison verso l'addio

Capitolo prestiti, Paratici chiede uno sconto per Solomon: Harrison verso l'addioFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:23Rassegna stampa
di Redazione FV

Una delle situazioni che Fabio Paratici dovrà risolvere nella sua prima estate come dirigente della Fiorentina riguarda il capitolo relativo ai riscatti dei vari prestiti presenti in rosa, in particolare quelli di Solomon e Harrison. Il ds viola reputa Solomon un giocatore molto importante, ma la decina di milioni necessari per il riscatto sono troppi. Possibile la richiesta di sconto, anche in virtù di un’integrità fisica altalenante dell’israeliano, altrimenti sarà addio. Difficile venga deciso di confermare invece Harrison. Divorzio non certo, ma decisamente probabile. Lo riporta stamani La Repubblica.