Grandi ultimi, piccoli primi: la Primavera sbanca Frosinone ed è in testa al campionato

Non poteva esserci modo migliore, per Daniele Galloppa, per tornare a guidare la sua Primavera. Lo evidenzia questa mattina La Nazione che ricorda come la "sua" Fiorentina si sia imposta 2-1 sul campo del Frosinone e in virtù del pari interno della Roma con l’Inter da ieri si trovi al 1° posto della classifica in solitaria, a quota 24 punti. Un successo - quello dei baby viola - confezionato tutto nel primo tempo: al 17’ ci ha pensato Trapani a sbloccare la sfida (al termine di una bella triangolazione con Braschi) mentre al 40’ è stato lo stesso centravanti - arrivato a 6 gol - a trovare il bis al termine di un’azione personale.

Inutile, nella ripresa, la rete ciociara ad opera di Mboumbou, con la Fiorentina che dopo aver colpito un palo con Puzzoli (uscito nel finale di gara acciaccato per un pestone) ha portato a casa la terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Un primato che contrasta in modo evidente con il rendimento della prima squadra, ultima in classifica in Serie A.