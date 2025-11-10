Moviola, gara ben diretta da Guida. Giusti i rigori sia per il Genoa che per i viola

Prende la sufficienza (6 pieno) l'operato di Marco Guida in Genoa-Fiorentina. L'arbitro dirige un incontro complesso e pieno di episodi, la maggior parte letti bene in campo secondo il Corriere dello Sport, anche se qualcosa gli è sfuggito. L’ha chiusa con 35 falli (lui che aveva una media di 24,75 prima di ieri) e 5 ammoniti, tanto per rendere l’idea di che partita sia stata. Corretti i rigori fischiati in entrambi i tempi, col primo visto subito e col secondo in cui Ranieri prova ad intervenire su un pallone con il piede sinistro: la palla arriva sul braccio che è molto largo. Guida spiega che si tratta di un’autogiocata, ma in realtà nel VAR il tocco con il piede non c’è. OFR e rigore.

6,5 è invece il voto per La Nazione, che nella sua moviola scrive: "Personalità e uniformità di giudizio e anche i casi da Var vanno nella sua direzione che è quella della corretta valutazione. In casi del genere e in questo periodo di pressione da ’sala Var’ non è poco. Sempre vicino all’azione e non tollera le proteste eccessive che stronca sul nascere. Non ce ne sono tante, però va via sul velluto".