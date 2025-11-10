FirenzeViola Piccoli(ssimi) segnali. L'allarme fisico e il primo gesto di Vanoli per la Fiorentina

Piccoli segnali la Fiorentina ne ha dati. Piccolissimi, verrebbe da suggerire, ma qualcosa c'è. Non che le prime impronte tattiche di Vanoli siano già visibili, per qualche traccia è lecito pensare di dover attendere fino almeno alla ripresa, ma dei timidissimi passi alla ricerca di una luce, si sono visti. Siccome la salita esiste, cominciamo dal punto più oscuro: non vincendo neanche al Ferraris, la Fiorentina ha prolungato il digiuno di successi in Serie A e anche la triste striscia da record negativo in assoluto della sua storia. Un anno fa, di questi tempi, si era nel pieno della serie di vittorie consecutive che avrebbe segnato un primato positivo, quello sì, accolto fin troppo freddamente dalla piazza, col facile senno del poi. Un'altra era.

L'allarme rosso si accende sulla preparazione

Una sottolineatura la merita il tema della condizione atletica. Perché collegando le dichiarazioni del tecnico ad interim Galloppa a margine del Mainz e quelle di Piccoli nel post-Genoa viene più di qualche sospetto che un fondamentale errore di base sia stato commesso nella preparazione estiva. E se Galloppa è stato più diplomatico, Piccoli è andato dritto al punto. Ha detto il centravanti, tra le pochissime note positive della domenica gigliata: "Dobbiamo migliorare a livello fisico perché verso la fine cadiamo sempre. Poi anche a livello tecnico e tattico". Volendo nel discorso si potrebbe inserire anche il "Dobbiamo allenarci" ripetuto fino allo sfinimento dal nuovo ds Goretti giovedì scorso. E per questo, dopo il riposo, sarà settimana di sedute doppie.

Il primo segnale di Vanoli alla Fiorentina

Come scritto in apertura, impossibile pensare che Vanoli potesse incidere realmente sul piano tattico in nemmeno due giorni di lavoro. Adesso per lui arriverà una sosta fondamentale per dare l'imprinting delle proprie idee al gruppo, al netto però di una pausa per le Nazionali che porterà via diversi elementi. Tra questi, non Kean, alle prese con una contusione che potrebbe rivelarsi più positiva del previsto. Intanto però ha dato un primo segnale al mondo Fiorentina vivendo con estrema passione e agonismo l'incontro, arrivando a farsi ammonire già in apertura di partita. Ha trasmesso subito quel carattere che sarà fondamentale per riuscire a risollevare la squadra dai guai nei quali si sta cacciando.