Attacco in spolvero e difesa a 4: per Vanoli arriva una sosta di riparazione

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla di quelli che possono essere i benefici che la Fiorentina trarrà dalla sosta di campionato. Un periodo che, nonostante le assenze dovute agli impegni con le nazionali, offrirà comunque a Vanoli un gruppo consistente con cui lavorare. Una delle prime novità sarà la prova della difesa a quattro: un’idea che il tecnico inizierà a testare già dai prossimi allenamenti, per valutarne pregi e difetti insieme al suo staff, al fine poi di decidere se cambiare o meno là dietro.

Sotto osservazione anche la trequarti e l’attacco, dove restano da monitorare le condizioni di Kean. In miglioramento Gosens.Sosta in ogni caso determinante, l’ultima prima di un ciclo di partite fondamentali che accompagneranno la Fiorentina verso la fine del 2025. Dopo Juventus e Atalanta, infatti, i viola affronteranno un calendario (sulla carta) più abbordabile — Sassuolo, Verona, Udinese, Parma e Cremonese — gare da vincere per risalire la classifica.