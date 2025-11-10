Prime tracce di rinascita viola, La Nazione: "2-2 che riaccende una mini luce"

Un punticino che fa poca classifica ma tanto morale. La Nazione etichetta così il pareggio strappato dalla Fiorentina in casa del Genoa, rimettendosi in moto con una partita che lascia intravedere le prime (preziosissime) tracce di una rinascita che Vanoli dovrà materializzare nei prossimi mesi con la salvezza. Soprattutto sul piano dell’atteggiamento e del carattere. Quello da ricondurre al gioco? Arriverà ma dopo mesi di buio cosmico, il 2-2 di ieri ha riacceso almeno una mini-luce.

La difesa viola è stato molto poco attenta e dopo il primo gol di Ostigard sembrava l'inizio del solito calvario, ma pochi minuti dopo c'è un rigore solare trasformato da un Gudmundsson glaciale. I viola provano a fare la voce grossa e Piccoli firma il vantaggio con la sua prima rete in campionato. Stesso film, anche se a ruoli opposti, con i rossoblù pronti a rispondere subito allo svantaggio: gol di Colombo che calcia da terra sfruttando un batti e ribatti micidiale. Vanoli accende il giro delle sostituzioni. Cambia volto alla squadra e De Gea fa il miracolo in pieno recupero. Il punticino fa poca classifica ma tanto morale - conclude il giornale -.