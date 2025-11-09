Gran Galà del Calcio: tre viola premiati. L'ex Palladino miglior giovane allenatore

vedi letture

Domani sera ad Arezzo andrà in scena la quattordicesima edizione del Gran Galà del Calcio che celebrerà i protagonisti della stagione 2024-25. Non solo calciatori e tecnici, ma anche dirigenti, arbitri e giornalisti. Tra i calciatori della Fiorentina che verranno premiati, oltre a Mandragora, nominato miglior centrocampista, figurano anche Pietro Comuzzo, vincitore del premio per il miglior gol, quello di tacco all'Udinese, e Moise Kean, inserito nella top 11.

Verrà premiato poi anche l'ex tecnico viola Raffaele Palladino scelto come miglior giovane allenatore. Sono previsti inoltre un premio speciale per Edoardo Bove e uno alla carriera per Claudio Ranieri e Alessandro Florenzi. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.