Gran Galà del Calcio: tre viola premiati. L'ex Palladino miglior giovane allenatore
Domani sera ad Arezzo andrà in scena la quattordicesima edizione del Gran Galà del Calcio che celebrerà i protagonisti della stagione 2024-25. Non solo calciatori e tecnici, ma anche dirigenti, arbitri e giornalisti. Tra i calciatori della Fiorentina che verranno premiati, oltre a Mandragora, nominato miglior centrocampista, figurano anche Pietro Comuzzo, vincitore del premio per il miglior gol, quello di tacco all'Udinese, e Moise Kean, inserito nella top 11.
Verrà premiato poi anche l'ex tecnico viola Raffaele Palladino scelto come miglior giovane allenatore. Sono previsti inoltre un premio speciale per Edoardo Bove e uno alla carriera per Claudio Ranieri e Alessandro Florenzi. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.
