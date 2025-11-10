Ferrara sulla Viola: "Passo in avanti. A gennaio un difensore e un mediano di livello"

Il pari di Genova ci ha fatto vedere un piccolissimo passo in avanti. Lo sostiene Benedetto Ferrara, che sulle pagine odierne de La Nazione si sofferma sulla prova della Fiorentina a Marassi. D’altra parte Vanoli non poteva fare chissà cosa in 48 ore. Ha ridato a Gudmundsson la sensazione di essere al centro del gioco, ha lavorato sulla compattezza del gruppo fino alla fine. Il lavoro di Vanoli lo valuteremo tra un mesetto, per ora accontentiamoci della sua garra e della reazione allo svantaggio. Poi restano le distrazioni difensive sui calci piazzati.

Inutile ripetere che mancano un difensore e un centrocampista di livello. Confidiamo in gennaio. Ora serve un’anima collettiva coraggiosa e maggiore attenzione. La strada è lunga. Tante battaglie sul campo di calcio, una dopo l’altra.