Una luce dopo mesi di buio cosmico. La Nazione: "Un punto che fa morale"
Sulle pagine odierne de La Nazione viene analizzato il pareggio per 2-2 ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Genoa. Come spiega il quotidiano, il punticino fa poca classifica, è vero. Ma di morale ne fa tanto. Altro che. La Fiorentina si rimette in moto a Genova e lo racconta con una partita che lascia intravedere le prime (preziosissime) tracce di una rinascita che Vanoli dovrà materializzare nei prossimi mesi con la salvezza. Passi (piccoli) in avanti ci sono stati. Soprattutto sul piano dell’atteggiamento e del carattere. Quello da ricondurre al gioco? Arriverà ma dopo mesi di buio cosmico, il 2-2 di ieri ha riacceso almeno una mini-luce.
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...di Mario Tenerani
