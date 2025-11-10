Genoa-Fiorentina, non molla nessuno. Tuttosport: "Primo passo, più per Vanoli"

Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza il pareggio tra Genoa e Fiorentina fotografando la partita con l'abbraccio negli spogliatoi a fine gara tra De Rossi e Vanoli, l'incursione di Dzeko durante la conferenza stampa nel post partita di De Rossi. Non è stata una partita sola, ma mille partite. Entrambe avevano cambiato i tecnici in settimana. Giovedì De Rossi per il Genoa, venerdì Vanoli per la Viola.

In campo hanno cercato di vincere schierandosi con il 3-5-2 e alternando momenti di fuoco a fasi di stanca, ma soprattutto di paura. Perché la classifica è e rimane pericolosa e si è visto in campo. Un punto che forse vale poco ma è pur sempre un primo passo, anzi alla fine per Vanoli vale qualcosa in più secondo il quotidiano torinese, che col titolo "Genoa e Fiorentina, non molla nessuno" giudica il match come una sorta di ripartenza per entrambe.