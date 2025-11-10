Viola, errori spaventosi a Genova. CorSport: "Roba da dilettanti, terrorizzati"

vedi letture

"La prima di De Rossi e Vanoli è stata una rincorsa all’ultimo... errore". Inizia così il commento del Corriere dello Sport, a firma di Alberto Polverosi, su Genoa-Fiorentina di ieri. L'esordio dei due allenatori sulle rispettive panchine si è contraddistinto con una serie di sbagli da parte di entrambe che hanno inficiato sul risultato, come sottolinea il quotidiano: "Spaventosi quelli della difesa viola, De Gea compreso; imperdonabile il rigore loffio calciato da Colombo e parato dallo stesso De Gea. Poteva finire con una vittoria sia dell’una che dell’altra, ma alla fine il pareggio rende tutto giusto e la partita, purtroppo per le due squadre, tutto chiaro: se i nuovi allenatori non faranno in fretta a superare i limiti di chi e di cosa hanno ricevuto in eredità, il campionato li farà soffrire fino alla fine.

[...] Poi ci sono i problemi tecnici e per risolverli, o almeno per iniziare a risolverli, serviranno giorni pesanti e faticosi al Viola Park. [...] Una roba da dilettanti o anche da professionisti imballati e terrorizzati. Nonostante il disastro difensivo si può trovare anche un aspetto incoraggiante nei novanta minuti dei viola a Marassi, il gol (il primo anche per lui in campionato) e la prestazione di Piccoli che non ha fatto pesare l’assenza di Kean. Almeno questo... A fine novembre, dopo un terzo di campionato, avremo le idee più chiare sul conto di due squadre piene di problemi".