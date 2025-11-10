Via Pioli, è un'altra Fiorentina. Repubblica: "Andava capito prima, era lui il problema"

vedi letture

Per la Repubblica (ed. Firenze), la Fiorentina ci ha messo troppo a cambiare allenatore. "Se ne dovevano accorgere prima che il problema era Pioli", scrive stamani in modo tagliente il quotidiano cittadino, analizzando il pareggio di ieri col Genoa tramite la penna di Giuseppe Calabrese: "Mai vista la squadra viola giocare con questa determinazione. È bastato fare un cambio in panchina e magicamente i giocatori hanno ritrovato forza e concretezza. E un pareggio che muove appena la classifica, ma dice molto di un gruppo che ha qualità e talento, che sta in fondo alla classifica con merito (per quello che ha fatto) ma ha dentro la forza per risalire.

[...] Dopo aver giocato contro Pioli (una parte dello spogliatoio non era decisamente in sintonia con il tecnico), ieri si è avuta la sensazione che il gruppo sia di nuovo unito e compatto, pronto a seguire il nuovo allenatore ma, soprattutto, deciso a riprendersi il tempo perduto. [...] C’è da lavorare tanto e le nazionali porteranno via qualche giocatore, tocca a Vanoli trovare una via d’uscita, e magari anche un assetto che valorizzi meglio e di più il talento che ha a disposizione. Non sarà un percorso facile, ma già poter contare sulla disponibilità dei giocatori è un passo avanti decisivo", chiosa il quotidiano.