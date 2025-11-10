Palladino-Atalanta, accordo fino al 2027. L'ex viola pronto a subentrare a Juric
Raffaele Palladino si avvicina a grandi passi al ritorno in panchina. Non su quella della Fiorentina, che giorni fa ha scelto Paolo Vanoli come successore di Stefano Pioli, bensì su quella dell'Atalanta. L'avventura di Ivan Juric alla guida della Dea è infatti al capolinea, il 3-0 incassato ieri dal Sassuolo ha portato a una lunga notte di riflessioni in casa orobica e la società propende per l'esonero, che dovrebbe arrivare in giornata.
Al posto del croato, i bergamaschi hanno spinto subito sull'ex allenatore viola, trovando in queste ore un accordo fino al 2027. Nelle prossime ore, a meno inversioni a U non previste, la trattativa si dovrebbe chiudere e ufficializzare. Lo riferisce Sportitalia.
