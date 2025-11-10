Sosta benedetta. Kean e Gosens pronti a tornare disponibili: ecco chi partirà

Benedetta sia la sosta, scrive il Corriere Fiorentino nelle proprie pagine odierne, in vista di queste due settimane di lavoro al Viola Park. Per Paolo Vanoli saranno l'ideale per iniziare a plasmare la sua squadra, pur dovendo fare a meno dei Nazionali che lasceranno Firenze. Non sarà così, però, per Moise Kean, alle prese con il trauma alla tibia rimediato durante la partita di Conference con il Mainz che gli farà saltare gli impegni con l'Italia. Il centravanti era sì a Genova ma solo per stare vicino alla Fiorentina, così come l’altro infortunato Gosens che durante la pausa dovrebbe tornare a disposizione, e dunque salterà anche le due partite dell’Italia con Moldova (il 13 a Chisinau) e Norvegia (domenica a Milano). Resteranno a Firenze anche Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli (al posto di Kean, Gattuso gli ha preferito Cambiaghi): per entrambi sarà l’occasione per ritrovare la miglior forma e scalare le gerarchie di Vanoli.

Raggiungono invece le rispettive nazionali Dzeko (protagonista ieri di un blitz nella sala stampa del Ferraris per andare ad abbracciare l’ex compagno De Rossi), Marin Pongracic, Albert Gudmundsson, Simon Sohm, Tommaso Martinelli, Pietro Comuzzo, Niccolò Fortini e Cher Ndour. Questi ultimi tre saranno impegnati con l’Italia Under 21 di Baldini che nella doppia trasferta a Stettino e Nisic il 14 e il 18 si giocherà il primato del gruppo E con Polonia e Montenegro, per l’accesso alla fase finale dell’Europeo. Il portiere Martinelli, titolare giovedì a Mainz, affronterà un doppio test amichevole con l’Under 20 con Portogallo a Viareggio venerdì (18,30) e Germania in Spagna il 17. La Bosnia Erzegovina di Dzeko (che non ha convocato invece il difensore Kospo) affronterà invece la Romania il 15 novembre e l’Austria il 18 mentre la Croazia di Pongracic giocherà con le Isole Faroe il 14 e con il Montenegro il 17. Per Sohm e la sua Svizzera le avversarie saranno Svezia il 15 e Kosovo il 18 mentre Gudmundsson con la sua Islanda sarà a Baku il 13 contro l’Azerbaigian e a Varsavia (campo neutro) il 16 contro l’Ucraina.