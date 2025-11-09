Genoa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Piccoli titolare, e nel mezzo ancora Sohm

vedi letture

La Fiorentina scende in campo oggi alle 15:00 a Marassi contro il Genoa. E' la prima sia per Paolo Vanoli sulla panchina viola sia per Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. All'esordio i due allenatori schierano queste formazioni:

Fiorentina (3-5-2) – De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Comuzzo, Fazzini, Kospo, Richardson, Viti, Ndour, Fagioli, Kouadio, Parisi.

Genoa (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Massias, Gronbaek, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini Seydou, Kumer Celik Alin, Cornet, Masini, Venturino.