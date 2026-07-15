Oggi giornata importante per Oulai: secondo La Nazione i turchi non scendono sotto i 35 milioni
Nella giornata di oggi Fiorentina e Trabzonspor si incontreranno per cercare di arrivare a una decisione definitiva sul futuro di Oulai. Il centrocampista, stando a quanto riportato da La Nazione, rappresenta uno degli obiettivi più importanti e sensibili del mercato in entrata del club viola, che continua a monitorare con grande attenzione la situazione.
L’eventuale operazione, però, potrà concretizzarsi soltanto dopo che le due società avranno trovato, o almeno iniziato a costruire, un’intesa dal punto di vista economico. La distanza tra domanda e offerta resta infatti significativa: il Trabzonspor non sembra intenzionato a scendere sotto una valutazione di 35 milioni di euro, mentre la Fiorentina non vorrebbe spingersi oltre il proprio tetto di spesa, fissato intorno ai 25 milioni.
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