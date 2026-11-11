FirenzeViola Atta al Viola Park nonostante i giorni di riposo: lavora per rientrare

Arthur Atta sta proseguendo il proprio percorso di recupero con l'obiettivo di tornare a disposizione di Paolo Vanoli il prima possibile, possibilmente già alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il centrocampista ex Udinese ha scelto di non fermarsi nemmeno durante i giorni di riposo concessi dal tecnico al resto della squadra.

Programma personalizzato per Atta

Il francese, infatti, sta continuando ad allenarsi individualmente al Viola Park, portando avanti un programma di lavoro personalizzato per ritrovare la migliore condizione fisica. Una scelta che testimonia la sua voglia di rientrare in campo e tornare a essere una risorsa importante per la formazione viola. Vanoli attende il suo recupero, considerando quanto il centrocampista possa essere utile per dare nuove soluzioni al reparto e maggiore qualità alla manovra. Le prossime sedute saranno importanti per valutare i progressi di Atta e capire quando potrà tornare ad allenarsi insieme ai compagni.