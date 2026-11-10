Njie, il record di Pazzini e Vlahovic e la prima con la Svezia: viaggia verso il riscatto

Alieu Njie è una delle note più positive della Fiorentina di Paolo Vanoli. L'attaccante svedese ha trovato la rete anche contro la Juventus, firmando il terzo gol consecutivo in altrettante partite e confermandosi ancora una volta tra i migliori in campo. Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, il classe 2005 ha raggiunto questo traguardo per la prima volta in carriera in Serie A all'età di 21 anni e 178 giorni. Nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto Giampaolo Pazzini, a 20 anni e 250 giorni, e Dusan Vlahovic, a 20 anni e 329 giorni, erano riusciti a segnare per almeno tre gare consecutive con la maglia viola a un'età inferiore. Sbloccatosi il 29 ottobre contro l'Atalanta, Njie ha messo insieme tre reti e due assist nell'ultima settimana e mezzo, diventando ormai un punto fermo della squadra.

Le tappe verso il riscatto

La crescita di Njie è legata anche alla capacità di trasformare le critiche in motivazioni per migliorarsi. A inizio stagione gli veniva rimproverata una scarsa precisione sotto porta, con diverse occasioni sprecate, ma il lavoro svolto ha iniziato a dare i suoi frutti. Le prestazioni delle ultime settimane gli sono valse anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore della Svezia, guidata da Graham Potter, per le sfide di Nations League contro Bosnia e Polonia. Intanto, anche l'operazione di mercato si sta rivelando particolarmente interessante: Njie (come già anticipato su queste pagine) è arrivato in prestito oneroso per 4 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi della prima partita disputata dalla Fiorentina dopo il 5 febbraio. In quel caso scatterà un contratto di altri quattro anni da 500mila euro netti a stagione.