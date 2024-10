GIOVANI, Chi sono i 4 Primavera e chi potrebbe giocare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione parla dei quattro calciatori della Fiorentina Primavera aggregati da Raffaele Palladino per la trasferta di San Gallo. Con la prima squadra ci sono Caprini e Rubino per l'attacco - entrambi classe 2006 rispettivamente con 5 e 6 gol in campionato - Harder per il centrocampo - 2005 italiano che in estate ha giocato l'Europeo di categoria - e infine Baroncelli, il difensore classe 2005 che al pari di Caprini e Rubino ha partecipato al ritiro estivo della Fiorentina e ora sta scontando la squalifica di cinque giornate dopo un rosso rimediato il 30 settembre.

Tra questi, quello che ha più probabilità di giocare secondo il quotidiano è Rubino, che nell'ultimo turno in Primavera ha realizzato una doppietta.