GAZZETTA, Si presenta la Viola: c'è FR7, non Chiesa

Giornata di presentazione delle nuove maglie ieri, anche se solo online. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non ci sono più i colori del calcio storico e con Rocco Commisso comincia una nuova era che durerà almeno sei anni al fianco di Robe di Kappa. Il quotidiano sottolinea come ad indossare i modelli siano stati Ribery, Castrovilli e Kouamé: non Chiesa, la cui conferma non è ancora sicura al cento per cento.