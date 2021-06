GAZZETTA, Nico Gonzalez l'obiettivo numero 1

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta preparando l'assalto a Nico Gonzalez. L'argentino dello Stoccarda è il primo nella lista dei giocatori graditi dal nuovo tecnico per quanto riguarda l'attacco, il motivo è la sua ecletticità visto che potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli offensivi. Lo Stoccarda chiede però una cifra alta: 30 milioni. Non trattabili. La Fiorentina spera di poter inserire una contropartita tecnica. In caso contrario cercherà di ottenere il prestito con obbligo di riscatto per una valutazione complessiva di poco superiore ai 25 milioni.