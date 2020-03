GAZZETTA, Commisso, rottura sul nuovo stadio

Ieri è arrivata ufficialmente la rottura tra il Comune di Firenze e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina a pagina 19 analizza la lettera che ieri il patron viola ha reso pubblica nella quale affermava come la società viola non avrebbe partecipato al bando Mercafir, bloccando così tutto sul fronte nuovo stadio. Al momento niente “nuovo” Franchi quindi e niente Mercafir. Sul primo la Sovrintendenza per adesso ha dato sempre risposte negativi ai progetti. Terze vie, al momento non ne sono state proposte dal Comune e dal sindaco Nardella. Ecco che una delle richiesta del tycoon è quella di avere dal Comune la possibilità di individuare un’altra area disponibile, magari quella della Caserma Perotti a Coverciano, ma anche quell’area è vincolata