GAZZETTA, A centrocampo l'obiettivo è Maleh

Il sogno della Fiorentina, secondo La Gazzetta dello Sport, è Maleh, centrocampista classe '98 del Venezia. Il giocatore sta facendo benissimo in Serie B, tanto da essersi meritato la chiamata in U21 di Nicolato. Il suo contratto scade a giugno e per accaparrarselo la Fiorentina dovrà arrivare assolutamente per prima, visto che il calciatore non sembra aver minimamente parlato di rinnovo coi veneti. Commisso, scrive la rosea, ha tutte le carte per prendere il ragazzo forte anche dell'ottimo rapporto tra la dirigenza viola e l'agenzia che segue il giocatore, essendo la stessa che tutela anche Gaetano Castrovilli. Per il 22enne c'è già l'ipotesi di un quadriennale.