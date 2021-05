GATTUSO, Le idee: Dusan leader, via Biraghi. E FR7...

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si spiega quello che è stato l'oggetto della telefonata tra Rocco Commisso e Gennaro Gattuso di pochi giorni fa, dove i due hanno discusso di pianificazione futura: il tecnico ha lasciato intendere di essere disposto a discutere partendo da un progetto di rilancio per una squadra ambiziosa, che punti all’Europa. Insomma non si tratta di un problema di soldi ma di gruppo da rinforzare se non addirittura rifondare. Ed è logico che un progetto del genere, se a giugno entrerà in una fase operativa, passi per la conferma di Dusan Vlahovic. A Gattuso piace lavorare con giocatori giovani e di qualità ed è logico che vorrà riconfermare i migliori. Poi tutto il resto della programmazione è da stilare. Biraghi sembra destinato a partire, mentre c’è da valutare la situazione di Ribery (per lui potrebbe esserci un utilizzo “alla Mertens”?) e di altri giocatori. Di certo Gattuso conosce molto bene Callejon e la sua duttilità tattica in mezzo al campo, così come Amrabat era fortemente voluto dal Napoli l’anno scorso, perché molto stimato dal tecnico.