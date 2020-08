GALLI, Via Chiesa per costruire una squadra più forte

L'ex giocatore della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato così in esclusiva a La Gazzetta dello Sport: "L’entusiasmo di una proprietà che ha voglia di investire e di creare basi solide per il futuro. Dopo un anno di esperienza, questo è l’anno zero per Commisso. Faccio un appello alla politica locale: aiuti il presidente viola a realizzare i suoi progetti che sono Centro Sportivo e nuovo stadio. Non legate le mani a Rocco. Chiesa? Un anno fa ero tra coloro che volevano a ogni costo la conferma di Federico. Chiesa ha fatto il suo dovere. Ha lottato, ha servito assist, per la prima volta è andato in doppia cifra. E con un pizzico più di lucidità avrebbe potuto segnare il doppio dei gol. Però ora va lasciato andare. I soldi di Chiesa possono servire a costruire una Fiorentina più forte".