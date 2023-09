FRANCHI, Udienza al Tar il 10/10, dialogo Nardella-Roma

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere Fiorentino, sulle sue pagine odierne, aggiorna la situazione attorno allo stadio Franchi. La camera di consiglio al Tar del Lazio prevista per oggi, sul ricorso del Comune di Firenze contro il governo per il definanziamento di 55 milioni destinati alla ristrutturazione dello stadio Franchi, è stata rinviata al 10 ottobre. Rimane confermata la data del 14 novembre per la pronuncia sul merito.

In queste due settimane di rinvio, l’obiettivo di Dario Nardella, sindaco di Firenze, è quello di ottenere l’assegnazione del contributo di 55 milioni ad altri progetti cittadini, consentendo così di liberare risorse da destinare all’ammodernamento dello stadio.

Intanto, entro il 30 settembre, Arup (vincitrice del concorso internazionale e che ha curato fin dall’inizio ogni sviluppo di ammodernamento dell’opera di Nervi), deve consegnare il progetto esecutivo di ristrutturazione per la quota ancora finanziata: circa 130 milioni. In attesa di sviluppi (accordo con Roma per fondi alternativi, o pronunciamento del Tar in favore del Comune), si va avanti col “piano B” - si legge sul quotidiano -.