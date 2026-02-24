Franchi, ancora polemiche sui cantieri: tolta la seconda trave della Fiesole

I lavori di restyling dello stadio Franchi continuano a far discutere. A sollevare polemiche, stavolta, è la rimozione di una delle maxi travi montate recentemente nel cantiere della Curva Fiesole: l’inconveniente, spiega stamani La Nazione, ha riguardato un problema di allineamento che ha costretto gli operai a togliere l’elemento che appena un giorno prima era stato issato e montato grazie alla maxi autogru. Un imprevisto che comunque non desta preoccupazione fra gli addetti ai lavori: in cantieri così complessi possono capitare inconvenienti tecnici di questo tipo. Una beffa - aggiunge il quotidiano - dopo che il montaggio della prima trave era stato accolto dalla sindaca Sara Funaro, dall’assessora allo Sport Letizia Perini e da tutti gli addetti ai lavori con grande enfasi come una fase decisiva.

Chi invece continua a rimanere deluso per l'andamento dei cantieri sono i tifosi della Fiorentina, sottolinea il quotidiano locale, rimarcando le chiacchiere che si udivano ieri sera fuori e dentro il Franchi a margine della gara col Pisa. A proposito della trave rimossa, invece precisa La Nazione: "Lo stop al montaggio è uno scrupolo per evitare rischi e garantire la sicurezza degli operai. Alla seconda trave serve una taratura e sono in corso delle valutazioni per capire nel dettaglio l’entità dell’intervento necessario. Solo alla fine delle verifiche si capirà se la trave dovrà essere rispedita a Pordenone (con conseguente dilatazione dei tempi) oppure se potrà essere trattata sul posto. Oggi è in programma una nuova riunione tecnica. Intanto il tempo corre e la pazienza dei tifosi sembra esaurirsi sempre di più".