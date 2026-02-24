Dodo, giallo pesante. Per la critica è eccessivo: "Paghiamo l'effetto Bastoni?"

C'è un giallo che più di tutti ha pesato ieri sera per la Fiorentina, non tanto per la gara col Pisa ma per la prossima a Udine contro l'Udinese. Perché Dodo, ammonito nel secondo tempo di ieri sera, era in diffida e dunque salterà l'appuntamento di lunedì sera contro i bianconeri. Un cartellino sventolato dall'arbitro Mariani per simulazione, quando il brasiliano si è tuffato in area di rigore reclamando un penalty che non c'era. Per la critica, però, è stato eccessivo anche ammonire il numero 2 viola: "Il giallo a Dodò per simulazione su un intervento di Bozhinov è esagerato", scrive La Gazzetta dello Sport nella sua moviola, in cui dà un 6 all'arbitraggio di Mariani sottolineando di nuovo il tutto nel finale: "Esagerato il giallo a Dodò che era diffidato. Per il resto prende le decisioni giuste".

Dello stesso parere è l'analisi tecnica del Corriere dello Sport-Stadio: "C’è un leggero contatto fra Bozhinov e Dodo che gli era andato via, siamo in area del Pisa, la gamba destra dell’uno va sulla gamba sinistra dell’altro. Poco per il rigore, ma il giallo che arriva per simulazione e forse l’unico errore commesso da Mariani. Non sempre un non fallo è necessariamente un inganno: paghiamo l’effetto Bastoni?". Se lo chiede il quotidiano, facendo riferimento all'ormai celebre simulazione del difensore dell'Inter costata il rosso a Kalulu una settimana fa.

Infine, anche La Nazione si accoda al pensiero su Dodo: "A farne le spese Dodo che cade in area, toccato (immagini chiare) da Bozhinov. Probabilmente il contatto è veniale e non punibile, ma il giallo al brasiliano è, come dicevamo prima, frutto del momento. Per il resto una direzione nella norma", scrive il quotidiano fiorentino sulla direzione di gara di Mariani, premiata comunque con un 6 in pagella.