Ernesto Poesio su Fiorentina-Pisa: "Il bivio decisivo di una stagione no"

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio presenta così Fiorentina-Pisa, gara in programma oggi alle ore 18.30 al Franchi:

"Era la fine di settembre e la partita di andata certificò che per la Fiorentina sarebbe stata una stagione ben al di sotto delle aspettative. Che qualcosa di serio non andasse nel motore dei viola trovò conferma proprio all’Arena Garibaldi dove, anche per qualche decisione arbitrale favorevole, i viola riuscirono con fatica a strappare almeno un punto. A distanza di cinque mesi le posizioni in classifica non sono cambiate, ma il derby in programma al Franchi rappresenta l’occasione per la squadra di Vanoli di tenere acceso quel fioco bagliore che nelle ultime settimane ha iniziato a brillare in fondo al tunnel.

Quello di oggi è un vero e proprio spareggio che è destinato a scrivere l’ennesima pagina della secolare rivalità fra Firenze e Pisa. Ma è anche un duello che, almeno sulla carta, non può essere considerato alla pari visto il dislivello di qualità tra le due squadre. La Fiorentina, così come lo era in Polonia pochi giorni fa nonostante l’ampio turnover, parte da favorita naturale e non solo per il parco giocatori a disposizione di Vanoli. La Fiorentina sia contro il Como che contro lo Jagiellonia ha lasciato agli avversari il possesso palla sfruttando il gioco di ripartenza. Contro il Pisa saranno invece i viola a dover condurre la partita. Un test importante che metterà alla prova i miglioramenti delle ultime gare e che, se superato, autorizzerebbe a guardare con maggior fiducia il finale di stagione. Che resterà comunque faticoso e pieno di insidie in campionato, in attesa di capire quanto lungo sarà il cammino in Conference".