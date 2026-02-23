FirenzeViola

Kean e brividi finali: la Fiorentina non sbaglia e batte il Pisa 1-0!

© foto di Federico De Luca 2026
L'editoriale
di Redazione FV

La Fiorentina batte il Pisa e vince la sua terza partita in una settimana, dopo una sfida di nervi che nel finale ha regalato tantissime emozioni. Decide una rete di Moise Kean nel primo tempo, abile a mettere in rete un tiro di Ndour fermato a centro area. Gli ospiti non impensieriscono quasi mai De Gea ma nei minuti finali succede un po' di tutto con palloni in un'area e nell'altra.

Fazzini allo scadere fallisce una rete a porta vuota, dall'altra parte è Canestrelli che invece spara in curva l'ultima azione della sfida. Quello che conta però sono i tre punti che restano a Firenze: Fiorentina ora a 24 punti in classifica, mentre il Pisa resta in fondo a 15.