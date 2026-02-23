FirenzeViola
Kean e brividi finali: la Fiorentina non sbaglia e batte il Pisa 1-0!
La Fiorentina batte il Pisa e vince la sua terza partita in una settimana, dopo una sfida di nervi che nel finale ha regalato tantissime emozioni. Decide una rete di Moise Kean nel primo tempo, abile a mettere in rete un tiro di Ndour fermato a centro area. Gli ospiti non impensieriscono quasi mai De Gea ma nei minuti finali succede un po' di tutto con palloni in un'area e nell'altra.
Fazzini allo scadere fallisce una rete a porta vuota, dall'altra parte è Canestrelli che invece spara in curva l'ultima azione della sfida. Quello che conta però sono i tre punti che restano a Firenze: Fiorentina ora a 24 punti in classifica, mentre il Pisa resta in fondo a 15.
L'editoriale
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
La rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
La vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
3 Un derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Copertina
Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean uomo-partita, Fagioli il fulcro del gioco. Ok Ndour e Brescianini
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Alberto PolverosiFiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
