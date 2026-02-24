Funaro sulla maxi-trave: "Rimossa per sicurezza. I lavori continuano"
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato del problema di posizionamento della maxi-trave in nella nuova Curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi: “Abbiamo posizionato la prima trave, proprio il giorno del sopralluogo nel cantiere. Il giorno successivo ci doveva essere il posizionamento della seconda trave, c’è stato un tema di allineamento per cui, per sicurezza, è stata rimossa la trave. So che stamattina facevano una riunione, della quale poi daremo conto, ma i lavori stanno continuando ad andare avanti.
Sappiamo benissimo che sono travi di acciaio, con un peso importante, e che devono essere posizionato nella massima sicurezza. Ed è questo che devono fare le ditte, nonché tutti coloro che lavorano nel cantiere”.
