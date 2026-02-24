Sentite Dario Canovi: "La Fiorentina si salva a una sola condizione"

Il procuratore, Dario Canovi, ha parlato a TMW del successo ottenuto dalla Fiorentina contro il Pisa: “E ancora in lotta. Ha una struttura tecnica superiore alle altre che lottano per la salvezza. Se riesce da un punto di vista più mentale che di gioco può salvarsi”.

La vittoria del Parma ha complicato i piani laggiù…

“Ci sono squadre che stanno andando al di sopra delle aspettative. E poi c’è il Lecce: ha un direttore sportivo che è abituato a non retrocedere”.