Sentite Dario Canovi: "La Fiorentina si salva a una sola condizione"
FirenzeViola.it
Il procuratore, Dario Canovi, ha parlato a TMW del successo ottenuto dalla Fiorentina contro il Pisa: “E ancora in lotta. Ha una struttura tecnica superiore alle altre che lottano per la salvezza. Se riesce da un punto di vista più mentale che di gioco può salvarsi”.
La vittoria del Parma ha complicato i piani laggiù…
“Ci sono squadre che stanno andando al di sopra delle aspettative. E poi c’è il Lecce: ha un direttore sportivo che è abituato a non retrocedere”.
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udinedi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
