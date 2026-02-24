Da Torino, la Fiorentina pensa a Perin. Paratici lo stima, la Juve cerca De Gea

Nei giorni scorsi, da Torino, parlavano di una Juventus a caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione (visti i tanti errori di Di Gregorio) e di contatti che i bianconeri avrebbero preso, tra gli altri, anche con David De Gea. Stamani è Tuttosport a tornare sull'argomento, concentrandosi però sul secondo portiere che la Vecchia Signora dovrebbe andare a sostituire, dato il probabile addio di Mattia Perin a fine stagione. Proprio sull'attuale numero 12 a disposizione di Spalletti si focalizza il giornale piemontese, scrivendo che a Perin, in estate, potrebbe fare un pensiero la Fiorentina, dato l'arrivo a Firenze del ds Paratici.

Fu proprio il dirigente piacentino, infatti, a portare Perin alla Juve nell’estate 2018 e lo riaccoglierebbe volentieri in Viola, dove c’è quel David De Gea molto apprezzato sia da Comolli (l’aveva cercato in estate) sia dal ds Marco Ottolini, che due anni fa aveva provato a portarlo al Genoa. Da non escludere che nei prossimi mesi le loro strade possano in qualche modo incrociarsi, alla luce delle recenti prestazioni deludenti di Di Gregorio - si legge sul quotidiano torinese, che chiosa così sulla notizia -.