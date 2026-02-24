Derby vinto ma troppo sofferto. La Nazione: "Due piedi sul primo gradino salvezza"

La Nazione, nelle sue pagine sportive dedicate alla Fiorentina, commenta la vittoria di ieri sera a cospetto del Pisa partendo dal risultato della serata, non nascondendo però le difficoltà del secondo tempo: "Kean segna, la Fiorentina vince e sale con due piedi sul primo gradino della salvezza. Vince il derby la squadra viola, partita facile facile nel primo tempo ma troppo sofferta nella ripresa, quando il Pisa si sveglia e con il coraggio e la forza della disperazione fa di tutto per trascinarsi all’inferno una Fiorentina tornata a commettere errori di interpretazione di gioco e di atteggiamento che già hanno condizionato questa stagione da matti".

Il quotidiano fiorentino prende ad esempio, poi, un'azione che più di tutte può fotografare la partita: "Il lampo di Meister, con intervento decisivo di Ranieri è il segnale che i nerazzurri hanno voglia di provarci. Concetto ribadito da un contropiede di Moreo che cerca ancora Meister e con Dodo bravo a intercettare. La risposta della Fiorentina è una botta da fuori area di Ndour e quando il cronometro si avvicina al 95’ un erroraccio di Fazzini che chiude un derby vinto ma (troppo) sofferto", il pensiero a cura del giornalista Riccardo Galli.