La Fiorentina scherza col fuoco, CorSport: "La scena cambia, ma non è in salute"

vedi letture

"La Fiorentina ha vinto scherzando col fuoco". Inizia così l'editoriale del Corriere dello Sport-Stadio, a cura di Alberto Polverosi, in cui si analizza la vittoria della Fiorentina di ieri sera, contro il Pisa nello scontro salvezza. Il quotidiano commenta quindi la prestazione della squadra di Vanoli (ieri di Cavalletto), sottolineando che: "Non si è bruciata, ma ha rischiato quello che non avrebbe rischiato se fosse una squadra in piena salute. E non lo è. Dopo aver dominato il primo tempo col 68 per cento di possesso palla quasi tutto nella metà campo del Pisa e con 9 tiri a 0, l’ha chiuso solo sull’1-0, frutto di un quarto d’ora giocato davvero bene. Una volta in vantaggio non ha insistito, ha rallentato, rassicurata dal niente che aveva di fronte. Ma era inevitabile che il Pisa cambiasse registro nel secondo tempo, così dopo l’intervallo la Fiorentina si è rattrappita e impaurita, come era successo col Torino quando aveva incassato il 2-2 in pieno recupero, dopo le sue tremolanti barricate".

Aggiunge poi il Corriere, su partita e singoli: "I finali barcollanti dei viola sono diventati un classico in questa terribile stagione fiorentina. Dal 40' del secondo tempo in poi ha preso 9 gol in campionato, addirittura 6 nei minuti di recupero. È un dato che la partita di ieri non ha arricchito, però ne ha confermato la tendenza. [...] A vederla solo per il risultato, la scena cambia. È la terza vittoria di fila della Fiorentina, coppa compresa, e sono tre gol consecutivi in campionato di Moise Kean. Si sono ritrovati insieme, squadra e centravanti, magari l’una ha spinto l’altro, o anche il contrario. Difficile stabilirlo, ma anche inutile. Quello che conta per la Fiorentina è che il suo bomber ha di nuovo il guizzo dei bei tempi, ora i numeri in campionato dell’ex juventino cominciano a confortare sia Vanoli che Gattuso, anche se l’anno scorso a questa giornata aveva segnato quasi il doppio, otto reti ora, quindici allora".