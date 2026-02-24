Le pagelle di Vanoli: bene la vittoria, male un tempo e la gestione dei cambi

vedi letture

Fioccano voti alti per Paolo Vanoli, nelle pagelle di Fiorentina-Pisa. Il tecnico viola - ieri in tribuna in quanto squalificato, col vice Cavalletto al suo posto in panchina - orchestra una vittoria meritata ma sofferta, tanto che i quotidiani sportivi sottolineano da un lato la sua bravura nell'aver migliorato la squadra, dall'altro gli aspetti in cui deve necessariamente cambiare passo: "Anche stavolta scelte giuste ma deve lavorare sui secondi tempi. La salvezza non ammette cali nei finali di gara", il giudizio de La Gazzetta dello Sport; "Vittoria che vale tanto, ma un tempo di Fiorentina discreta e un tempo decisamente no. La gestione dei cambi (dalla tribuna) così così", scrive il Corriere dello Sport-Stadio. E ancora, La Nazione: "Ha la fortuna e la bravura di andare in vantaggio, ma non la cattiveria per andare a cercare il raddoppio. Poi nel finale i soliti brividi che rischiano di essere un pericoloso marchio di fabbrica. E questo è anche ’colpa’ dei cambi che devono arrivare prima e incidere". Si accoda il Corriere Fiorentino: "Grande soddisfazione per la seconda vittoria consecutiva, ma è inspiegabile aver lasciato così tanto campo al Pisa nella mezzora finale".

Le pagelle di Vanoli:

Corriere dello Sport-Stadio: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

La Nazione: 6

la Repubblica: 6,5