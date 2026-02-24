"Datemi un centravanti e vi solleverò la Fiorentina": la Gazzetta premia Kean

"Datemi un centravanti e vi solleverò la Fiorentina". Così La Gazzetta dello Sport apre il proprio pezzo di commento alla vittoria di ieri sera, quando la squadra di Vanoli (guidata da Cavalletto) ha piegato il Pisa nel fondamentale spareggio-salvezza del Franchi. Prosegue quindi l'analisi della Rosea: "Il rendimento della Viola è direttamente proporzionale a quello di Moise Kean: 3 partite, 3 gol, 7 punti che profumano di salvezza. L’attaccante azzurro ha deciso il derby toscano con un guizzo dei suoi, mentre il grande limite del Pisa è la mancanza di una punta con l’istinto killer, la Viola invece ce l’ha e se la tiene stretta. Kean ha regalato alla Fiorentina la seconda vittoria di fila per la prima volta in campionato e l’aggancio al Lecce e alla Cremonese a quota 24. I fischi di paura del Franchi si sono trasformati in applausi di sollievo a fine partita, però Vanoli, squalificato e quindi costretto ad agitarsi in tribuna, dovrà riflettere su un altro secondo tempo di sofferenza, in cui la squadra si è abbassata troppo e non è riuscita a difendersi col pallone, quello che invece vorrebbe il tecnico".

Inoltre, la Gazzetta sottolinea la mano di Vanoli in questo inizio di 2026 che per i viola sembra promettere bene: "Di sicuro la sua cura funziona: la Fiorentina ha perso solo due volte in A nel 2026, conquistando 15 punti, e per la prima volta dopo 7 partite non ha subito gol. [...] La paura a volte fa brutti scherzi, lo sa bene anche la Fiorentina, che dopo 45’ in cui ha comandato, ha perso foga e spinta nella ripresa e ha vissuto il finale con l’incubo che finisse come con il Torino, quando si fece riacciuffare sul pari. E la stanchezza non c’entra, perché Vanoli ha cambiato 8uomini rispetto alla Conference, affidandosi davanti al trio Solomon, Kean e Harrison. [...] La Viola ringrazia e fa festa, il Pisa si dispera e fa mea culpa. Ci si salva con il coraggio, oltre che coi gol degli attaccanti", chiosa il quotidiano nell'analisi della partita.