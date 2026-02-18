Dagli inviati

Restyling Franchi, le immagini della trave che sorreggerà la nuova Curva Fiesole

Oggi alle 14:32Notizie di FV
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Ludovico Mauro

È stata una mattinata importante per la Fiorentina non solo lato campo, con la rifinitura della squadra di Paolo Vanoli al Viola Park in vista della sfida di domani in Conference League contro lo Jagiellonia, ma anche sul fronte stadio, con il restyling dell'Artemio Franchi che ha vissuto oggi una tappa importante. Come infatti testimoniato anche dalle parole della sindaca Sara Funaro, è stata posta oggi la maxi trave in acciaio che sorreggerà le nuove gradinate della Curva Fiesole.

Queste le immagini direttamente dal Franchi: