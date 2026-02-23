CorSport, Zazzaroni duro contro gli arbitri: "La gente ne ha le p**le piene"

Le polemiche che hanno colpito il mondo arbitrale non si placano: a una settimana dall'episodio tra Kalulu e Bastoni, di nuovo tanta rabbia e isteria per quanto successo durante Atalanta-Napoli, dove è stato annullato un gol a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien - rete che sarebbe valsa il momentaneo 0-2 degli azzurri, poi rimontati e sconfitti per 2-1 -. . Una decisione che ha mandato su tutte le furie il dirigente azzurro Manna, il quale ha parlato di decisione vergognosa al termine del match. Per commentare l'episodio, in un editoriale pubblicato in prima pagina dal Corriere dello Sport, è intervenuto il direttore del quotidiano Ivan Zazzaroni. Questo la sua dura analisi: "Non c'è salvezza, sventoliamo i fazzoletti bianchi e non fateci più del male.

In pochi giorni sono passato dalla 'resistenza' per un arbitraggio più credibile alla resa per manifesta inferiorità. Il problema è serio e si sarebbe dovuto affrontare prima: cosa succederà da qui a maggio? Il vertice arbitrale è stato azzerato, il designatore Rocchi, da agosto senza protezioni, è costretto a giustificare errori e omissioni e il calcio è insostenibile. La gente ne ha le palle piene".