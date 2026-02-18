Dagli inviati Funaro: "Montata la trave che sorreggerà la nuova Fiesole. Dialogo aperto con la Fiorentina"

A margine dell'evento tenutosi al piazzale di Maratona alle ore 12:00, con il montaggio della maxi trave in acciaio che sorreggerà le nuove gradinate della Curva Fiesole, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato della ristrutturazione del Franchi, dei rapporti con la Fiorentina e della prospettiva degli Europei. Queste le sue dichiarazioni: "È un momento cruciale, come sapete hanno iniziato il montaggio delle travi d'acciaio. Sono travi importanti che andranno poi ha sorreggere sia i gradoni già fatti in fabbrica e sia quello che reggerà la copertura. È la parte che sorregge tutta la nuova costruzione della Curva Fiesole. È un passaggio importante. Stanno continuando le costruzioni sia della parte interna che della parte del restauro del cemento e oggi con il montaggio di travi di quaranta metri che avranno un impatto anche dal punto di vista visivo, si inizia così a gettare la base per la costruzione della nuova Curva, la cui profilatura nuova con l'arrivo poi dei gradoni si inizierà a vedere dalla fine del mese di marzo.

Sugli incontri con la Uefa: "Come sapete sono incontri programmati fatti in tutte le città candidate agli Europei in cui sono andati a fare sopralluoghi sia dell'interno degli stadi sia di visita degli spazi adiacenti con tutte le caratteristiche necessarie per gli Europei, anche guardando al sistema della mobilità con la tramvia su Campo di Marte, elemento importante. Quella con la Uefa è stata un'interlocuzione come quella avuta a Nyon e non un passaggio formale decisivo che come sappiamo ci sarà dopo la presentazione finale del 31 luglio. Il confronto è stato molto tranquillo".

La trave potrebbe fare avvicinare un accordo con la Fiorentina?: "In realtà con la Fiorentina abbiamo sempre continuato il dialogo. Quando ci sono stati elementi di novità li abbiamo riportati e così continueremo a fare".

Ha parlato con Giuseppe Commisso?: "Ci siamo vissuti quando è venuto a Firenze e a New York per i funerali. Era un momento delicato e non abbiamo parlato di stadio. Ma con Ferrari e con la Fiorentina stiamo continuando a dialogare".

Il termine del 31 Luglio può subire una proroga da Roma: "Non abbiamo avuto notizie di questo tipo. Noi siamo nella fase di esecuzione avanzata dei lavori con già il progetto defintivio per il secondo lotto. Il progetto esecutivo ovviamente partirà quando inizieranno i lavori della seconda parte, non ho notizie poi per quanto riguarda le altre città. Il nostro auspicio è di entrare agli Europei del 2032, faremo di tutto per questo e sarebbe una bellissima notizia per Firenze".

Sul dialogo con Giani: "Con il presidente Giani ci confrontiao quotidianamente e la collaborazione tra i livelli istituzionali c'è sempre, continueremo a lavorare sul progetto stadio come su altri".