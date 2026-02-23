Operazione aggancio partita: la Fiorentina mette nel mirino Cremonese e Lecce

vedi letture

Quante cose ci stanno dentro un derby, sì regionale e non cittadino ma che alle latitudini toscane non vale certo meno in termini di rivalità, pathos, emozione, storia, tradizioni, campanile? Tante, tantissime, e la Fiorentina ne ha una che la guida più delle altre: vincere per agganciare il Lecce. Il Corriere dello Sport introduce così Fiorentina-Pisa, gara in programma oggi alle 18.30. La formazione di Vanoli, scrive il quotidiano, farà bene a tenere in considerazione anche i brividi dell'andata (0-0 all'Arena Garibaldi e tanta sofferenza) oggi pomeriggio/sera nel derby dell’Arno che a Firenze torna in Serie A a distanza di 35 anni praticamente esatti: era il 24 febbraio 1991 e allora la Fiorentina di Dunga, Pioli e Borgonovo vinse 4-0.

Ma non c'è tempo per la storia: per la Fiorentina ci dev'essere la ricerca del secondo successo consecutivo in campionato, cosa mai riuscita finora in queste 25 giornate, dopo averne conquistati due di fila sempre per la prima volta tra campionato e Conference. Se ci riuscisse, la Fiorentina tornerebbe al quart’ultimo posto (in compagnia del Lecce), abbandonando uno dei tre posti che non danno scampo e che le appartiene colpevolmente dal lontano 26 ottobre, eccezion fatta per la settimana (scarsa) dal 18 al 24 gennaio grazie alla vittoria sul Bologna al Dall’Ara.